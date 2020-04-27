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Tebernüş Yıldız 48 yaşında

Tebernüş Yıldız 48 yaşında
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Ekinözü ilçesi Gaziler mahallesinden Çavuş Memet ve Sultan Yıldız ailesinin oğlu, Gökçeören Camii imam hatibi Mehmet Yıldız, Yemliha , İbrahim, Seher, Ramazan ve Ömer Yıldız’ın kardeşleri,  Arefe Yıldız’ın eşi, Ertuğrul Yıldız’ın babası, İŞKUR da şef Yaşar Yıldız, Hasan Hüseyin Yıldız'ın amca oğlu, Geçitten merhum Fahri Tatar’ın eniştesi 48 yaşındaki Tebernüş Yıldız ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 
Cenazesi 27 Nisan 2020 Pazartesi gariplik mezarlığına defnedilecektir.
İrtibat telefonu
Mehmet Yıldız : 0 546 223 77 29
Yemliha Yıldız :  0 543 379 50 92


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