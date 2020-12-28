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Tebernuş Pıçak 78 yaşında

Tebernuş Pıçak 78 yaşında
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 Tebernuş Pıçak 78 yaşında,
İğde mahallesinden olup, Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Ahmet Zemçi ve Zeliha Pıçak ailesinin oğlu, merhum Mitat Pıçak'ın kardeşi, Zeliha, Ahmet, Nejla, Meliha, Ayşe, Cennet,Mitat, Murat, Atike, Durdane, Gülender ve Özen Pıçak kardeşlerin babası, Kahve işletmecisi Tebernuş Pıçak vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Aralık 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Gariplik camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 535 219 24 92 oğlu Mitat Pıçak
0 542 206 64 99 damadı Göksel Mıhçı
0 541 312 23 52 '' Bünyamin Topal
0 541 908 41 19 '' Yakup Batmaz
0 530 590 41 51 '' Ali Armut
0 546 602 47 40 '' Yalçın Talan

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