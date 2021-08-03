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Teber Güneş 87 yaşında,

Teber Güneş 87 yaşında,
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İğde mahallesinden Hacı Mustafa ve Fatma Güneş ailesinin oğlu, Elbistan Ulu Camii ve Çarşı Camiinde uzun yıllar müezzinlik yapmış olan, Kaymakamlık Personeli Hacı Güneş, Zübeyde Güneş, Himayen Günal ve Fadime Karakaş kardeşlerin babası, Sultan Marangoz ve Seher Köseoğlu'nun ağabeyi Teber Hafız Olarak tanınan İğde mahallesinden Teber Güneş 02 Ağustos 2021 Pazar günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Derviş Hoca Camii yanında kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye için Tel:

0544 939 41 34 oğlu Hacı Güneş

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Teber Güneş 87 Yaşında
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