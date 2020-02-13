Tayyar Özgen 69 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Hüseyin ve Ulviye Özgen’in oğlu merhum Ahmet Gözükara’nın damadı Vesile Özgen’in eşi Metin, Ahmet, Gökhan, Hüseyin, Çiğdem, Aynur, Sümeyra kardeşlerin babaları Hakan Ulu ve Serkan Koç’un kayınbabası Emekli öğretmen Mehmet ve Ömer, Fatih, Mustafa Özgen’in abileri T.K.İ ‘den emekli Tayyar Özgen vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Şubat 2020 Cuma Namazına müteakip Ulucaminde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi, Kışla Caddesi Anadolu Lisesi Karşısı Özgen Apartmanı arkasında okunacaktır.
Taziye Telefonları:
0542 670 95 54 Mehmet ÖZGEN
0505 728 02 00 Ömer ÖZGEN
0542 341 95 41 Fatih ÖZGEN
0543 603 92 82 Mustafa ÖZGEN
0532 650 62 11 Hüseyin ÖZGEN
0532 377 33 57 Ahmet ÖZGEN
0535 719 88 87 Metin ÖZGEN
0 530 643 50 54 Gökhan Özgen
0 530 643 50 54 Gökhan Özgen