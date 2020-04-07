Tahsin şeran 68 yaşında

Tepebaşı Mahallesinden Nurettin ve Leman Şeran ailesinim oğlu, H.Mustafa Şeran'ın damadı, Emekli Zabıta Amiri Mehmet Şeran'ın eniştesi, Bursa'da Ziraat Bankasından emekli Maksut Şeran ve sanayi esnaflarından Şıh Ceran'ın amcası, Ekrem ve Zeki Şeran ile Zübeyda Atalay ve Süduhe Yinanç'ın abisi, Mehmet ve Ferhat Şeran ile Ayşe ve Leman kardeşlerin babası, Necdet Yinanç ve Adnan Atalar'ın kayınbiraderi, Bilal Yılmaz ve İbrahim Polat'ın kayınpederi Tekaiden emekli Tahsin Şeran ani bir kalpkrizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Cenazesi 8 Nisan 2020 Çarşamba günü Tepebaşı Camiinde öğle namazına mütakio cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Kerimi Tepebası Mahallesi Darende Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0544 413 43 58 kardeşi Zekeriya

0544 967 55 50 Kardeşi Ekrem

0542 312 20 08 oğlu Ferhat