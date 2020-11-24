Afşin Alemdar mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden Merhum Ali Bolat’n eşi, Selahattin, Sebahat, Alahattin ve Cuma Bolat’ın anneleri Sümbül Bolat 23 Kasım 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 24 Kasım 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Alemdar mahallesinde cenaze namazı kılınıp Alemdar mahallesine defnedilecektir
Sünbül Bolat 74 yaşında
24 Kasım 2020 Salı 12:22
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