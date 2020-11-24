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Sünbül Bolat 74 yaşında

Sünbül Bolat 74 yaşında
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Afşin Alemdar mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden Merhum Ali Bolat’n eşi, Selahattin, Sebahat, Alahattin ve Cuma Bolat’ın anneleri Sümbül Bolat 23 Kasım 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 24 Kasım 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Alemdar mahallesinde cenaze namazı kılınıp Alemdar mahallesine defnedilecektir


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Sünbül Bolat 74 Yasında
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DERVİŞ DOĞAN 45 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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