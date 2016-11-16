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Sümmani Kocaoğlu 41 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Hüseyin Kocaoğlu'nun oğlu,

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Sümmani Kocaoğlu 41 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Hüseyin Kocaoğlu'nun oğlu, Nurettin Diri'nin damadı, Ejder, Yakup ve Alihan Kocaoğlu kardeşlerin abisi, Emre ve Ahmet Efe Kocaoğlu kardeşlerin babası, Sümmani Kocaoğlu, vefat etmiştir.

Cenazesi 16 Kasım 2016 Çarşamba günü öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedildi.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Bosna Caddesi Lalezar Lokantası civarında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 544 567 03 08 kardeşi Ejder, 0 541 606 05 01 yeğeni Murat.

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Mesut KAYA- MALATYA 1 ay önce

Değerli can arkadaşım, emekçi arkadaşım helal rızkın peşinde koşan arkadaşım Allah'ın Rahmeti üzerine mekanın cennet olsun inşaAllah. Ailesine ve tüm sevenlerinin başı sağolsun

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YAKUP KÜLEÇ 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.
MEKANI CENNET OLSUN...
ALLAH AİLESİNE SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM SÜMMANİ KOCAOĞLUNA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Sait anteplioglu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Maşide pilaydın 1 ay önce

Kardeşimize Allahtan rahmet ailesinede sabır dilyorum

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Atilla müftüoğlu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.rabbim ailesine sabırlar versin

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Durdu KASAPOĞLU 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET KABRİN NUR OLSUN.TÜM DOST VE AKRABALARININ BAŞI SAĞOLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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