Sümmani Kocaoğlu 41 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Hüseyin Kocaoğlu'nun oğlu, Nurettin Diri'nin damadı, Ejder, Yakup ve Alihan Kocaoğlu kardeşlerin abisi, Emre ve Ahmet Efe Kocaoğlu kardeşlerin babası, Sümmani Kocaoğlu, vefat etmiştir.
Cenazesi 16 Kasım 2016 Çarşamba günü öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedildi.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Bosna Caddesi Lalezar Lokantası civarında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 544 567 03 08 kardeşi Ejder, 0 541 606 05 01 yeğeni Murat.
Değerli can arkadaşım, emekçi arkadaşım helal rızkın peşinde koşan arkadaşım Allah'ın Rahmeti üzerine mekanın cennet olsun inşaAllah. Ailesine ve tüm sevenlerinin başı sağolsun