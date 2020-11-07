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Sultan Selçuk (90)

Sultan Selçuk (90)
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Izgın Mahallesinden Merhum Mevlüt Duran Kılınç'ın kızı, Mahmut ve Emin Kılınç’ın ablaları, Davut, Niyazi, Ahmet, Hulusi, Metin, Tahir, Mustafa Nizam ve Mevlüt Kılınç’ın Halası, Yusuf, Veli, Ayhan, Murat, Hasan ve Nurişah Özcan’ın teyzesi, Hafız Kurra, Beytullah Arslan’ın anneannesi, Selçuklar kabilesinden merhum Hanifi Selçuk'un eşi, Hüseyin, Kasım, Mustafa, Cabir, Elbistan Ceyhan Camii imamı  Murtaza, Ali, Haydar, Elbistan Belediye Personeli Kerrar ve merhum Serdar Selçuk ile Ayşe ve Sakine kardeşlerin anneleri Sultan Selçuk 90 yaşında vefat etmı̇ştı̇r .

Cenazesi İstanbul İli Sancaktepe İlçesi (Sarıgazi)nde öğlen namazına müteakip namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye Telefon:

0541 392 41 05 Oğlu Murtaza

0544 650 81 05 Oğlu Hüseyin

0532 520 46 90 Oğlu Haydar

0535 320 44 41 Oğlu Kerrar

0 (541) 925 83 89 Oğlu Kasım


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Sultan Selçuk (90)
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