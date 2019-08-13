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Sultan Kılıç

Sultan Kılıç

Sultan Kılıç
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İğde Mahallesi’nden merhum Ali Kılıç’ın eşi, Elif ve Ahmet Alkaya’nın kızı, Fatma, Hūsne, Sariye, Cennet, Hanım, Veli, İbrahim, Yusuf, Hüseyin, Ramazan ve Ali kardeşlerin annesi, Cuma Kutupoğlu, Hüseyin Yüce, Hacı Kıraç, Recai Doğan ve Yaşar Yanık bacanakların kayınvalidesi, Erol Alkaya ve Yahya Marangoz’un halası Sultan Kılıç vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ağustos 2018 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak’taki hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

 

0541 686 5847 oğlu Hüseyin

0538 861 2679 damadı Cuma.


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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ahmet Arzu 1 hafta önce

Allahrahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hacı osman kurt 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Yaşar TELLİ 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Murtaza AKKUŞ 1 hafta önce

ALLAH Rahmet Eylesin MANİSA

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR VE BİS 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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