İğde Mahallesi’nden merhum Ali Kılıç’ın eşi, Elif ve Ahmet Alkaya’nın kızı, Fatma, Hūsne, Sariye, Cennet, Hanım, Veli, İbrahim, Yusuf, Hüseyin, Ramazan ve Ali kardeşlerin annesi, Cuma Kutupoğlu, Hüseyin Yüce, Hacı Kıraç, Recai Doğan ve Yaşar Yanık bacanakların kayınvalidesi, Erol Alkaya ve Yahya Marangoz’un halası Sultan Kılıç vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ağustos 2018 Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak’taki hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0541 686 5847 oğlu Hüseyin
0538 861 2679 damadı Cuma.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.