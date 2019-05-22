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Sultan Kılıç, 70 yaşında

Sultan Kılıç, 70 yaşında

Sultan Kılıç, 70 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Gündere (Evliya) Mahallesi’nden olup Mehmet ve Ayşe Akdağ ailesinin kızı, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Ali Kılıç’ın eşi, Mehmet ve Ali Kılıç ile Aynur Köken, Münife Küpeli ve Hülya Özkan kardeşlerin annesi, Nevzat Özkan, İdris Köken ve Nesimi Küpeli bacanakların kayınvalidesi Sultan Kılıç vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü defnedilmiştir. Kur’an- Kerim’i, Bahçelievler Mahallesi Gürbüz Turak Caddesi Bahçelievler Kız Anadolu Lisesi civarındaki kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye için telefonlar: 

0 545 682 2107 eşi Ali Kılıç

0553 965 1015 oğlu Ali.

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