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Sultan Kahraman

Sultan Kahraman
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Sultan Kahraman

Aslen Alişar köyünden Mehmet ve Döne Cevher’in kızı, merhum marangoz Halil Kahraman’ın eşi, esnaflardan Mehmet ve Mahmut, Veteriner Hekim Mustafa, Mali Müşavir Ahmet Kahraman, Zehra Kılıç, Fadime Tilim, Zeliha Sahra, Hatice Danacı ve Ayşe Berk’in annesi, esnaf Bedri Kılıç ve Ali Tilim, TKİ emeklisi Murat Sahra, Avukat Bülent Danacı ve Öğretmen Bekir Berk bacanakların kayınvalidesi Sultan Kahraman vefat etmiştir. Cenazesi 24 Ağustsos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra Hocazade Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.  

Taziye telefonu

Oğlu Mustafa 0542 235 37 12,  

Oğlu Ahmet 0505 854 34 45,

Oğlu Mahmut 0543 272 97 46 

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Sultan Kahraman
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Hacı Balkan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekano cennet olsun.Ailesinin başı sagolsun

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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SEMİH SEZER 1 saat önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Beşir HENNEP 46 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Kemal Götürler 44 dakika önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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DERVİŞ DOĞAN 30 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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