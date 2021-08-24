Sultan Kahraman 81 yaşında

Sultan Kahraman

Aslen Alişar köyünden Mehmet ve Döne Cevher’in kızı, merhum marangoz Halil Kahraman’ın eşi, esnaflardan Mehmet ve Mahmut, Veteriner Hekim Mustafa, Mali Müşavir Ahmet Kahraman, Zehra Kılıç, Fadime Tilim, Zeliha Sahra, Hatice Danacı ve Ayşe Berk’in annesi, esnaf Bedri Kılıç ve Ali Tilim, TKİ emeklisi Murat Sahra, Avukat Bülent Danacı ve Öğretmen Bekir Berk bacanakların kayınvalidesi Sultan Kahraman vefat etmiştir. Cenazesi 24 Ağustsos 2021 Salı günü ikindi namazından sonra Hocazade Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonu

Oğlu Mustafa 0542 235 37 12,

Oğlu Ahmet 0505 854 34 45,

Oğlu Mahmut 0543 272 97 46