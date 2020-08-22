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Sultan Dereli 74 yaşında

Sultan Dereli 74 yaşında
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Göksun Ericek mahallesinden merhum Hamza Dereli 'nin eşi; Karaca, İbrahim, Şeref, Elbistan Devlet Hastanesi personeli sağlık memuru İlhan Dereli, Ayşe Telli, Derya Şakalar kardeşlerin annesi, Hasan Telli, hastane personeli Hemşire Fatma Dereli, polis memuru Memduh Şakalar’ın kayınvalidesi, Kemal, Ali, Halil Kızıltepe kardeşlerin kız kardeşi, Sultan Dereli vefat etmiştir. Cenazesi 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ericek mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

541 246 44 15 oğlu İlhan Dereli

 

 


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Sultan Dereli 74 Yaşında
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