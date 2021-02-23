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Sultan Demir 67 yaşında

Sultan Demir 67 yaşında
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Aslen Karahüyük Mahallesinden Ali Rıza ve Rukiye Sakarya ailesinin kızı, sanayi esnaflarından eski kooperatif başkanı Ali Rıza Demir’in eşi, Ali, Süreyya, Münevver ve Mustafa Demir’in anneleri, Durmuş Ali ve Fatih Sakarya’nın ablaları, Sultan Demir vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Şubat Salı günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nden namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Saraykent Yunus Emre Mahallesinde Hayat Apartmanı kendi hanesinde olacaktır.

Taziye için telefonlar:

Ali Rıza Demir 0 535 471 0335

Mustafa Demir 0 542 827 8776


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Sultan Demir 67 Yaşında
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Zeki Darendeli 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah amin

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DERVİŞ DOĞAN 10 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Fatih Mehmet Sakarya 10 saat önce

Allah rahmet eylesin inşAllah mekanı cennet kabri nur olsun

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Ali Akarsu Istanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Adem Kancı 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Erman 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Mevlüt Demir Almanya 9 saat önce

Allah Rahmet eylesin Mekani Cennet olsun ....AliRiza abimin ve Cocuklarinin Basi Sagolsun...

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Muharrem gülbay çanakkale 8 saat önce

Merhume sultan ablaya Allahtan rahmet dilerim mekanı cenneti ala olsun rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin,başta eşi alirıza abiye çocuklarına kardeşlerine vetüm sevenlerine Allah tan sabrı cemil dilerm

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