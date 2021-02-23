Sultan Demir 67 yaşında

Aslen Karahüyük Mahallesinden Ali Rıza ve Rukiye Sakarya ailesinin kızı, sanayi esnaflarından eski kooperatif başkanı Ali Rıza Demir’in eşi, Ali, Süreyya, Münevver ve Mustafa Demir’in anneleri, Durmuş Ali ve Fatih Sakarya’nın ablaları, Sultan Demir vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Şubat Salı günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nden namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Saraykent Yunus Emre Mahallesinde Hayat Apartmanı kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefonlar:
Ali Rıza Demir 0 535 471 0335
Mustafa Demir 0 542 827 8776
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah amin