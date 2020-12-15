Sultan Çıkın 62 yaşında
Merhum Mustafa ve merhume Hatice Demirci'nin kızı; Çiçek Mahallesi'nden Celal Çıkın'ın eşi; Mehmet Demirci, Zeynep Fidan, Semiha Kurnaz, Ferdane Karalar, Hacer Odacıoğlu kardeşlerin kardeşi; Müjgan Karaca, Duygu Cihangir, Burak ve Mustafa Çıkın kardeşlerin anneleri; Bekir Cihangir'in kayınvalidesi; Merhume Münire Çoban, Sevgi Peker, Mehmet ve Kubilay Çıkın kardeşlerin yengesi Sultan Çıkın vefat etmiştir. Cenazesi yarın (16 Aralık) öğle namazına müteakiben Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için
Eşi Celal Çıkın 0544 493 08 94
Oğlu Mustafa Çıkın 0542 361 87 71
Damadı Bekir Cihangir 0541 416 27 10
Abisi Mehmet Demirci 0538 644 42 80