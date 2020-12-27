Sultan Çetin 90 yaşında,

Karahüyük mahallesinden, Süleyman ve Habibe Haykıran ailesinin kızı, merhum Durdu Mehmet Çetin'in eşi, Cuma Haykıran, Emine Eşot ve Fatima Ceyhan kardeşlerin kardeşi, Emişler kabilesinden Halil İbrahim ve Emiş Çetin ailesinin gelini, H. İbrahim, Yusuf, Yunus Çetin, merhum Maksude Turan, Rahime ve Fadime Eşot, Hatice Demirci ve Habibe Kaya kardeşlerin annesi, Yusuf Turan, Cemali Kaya, Muharrem Demirci, Ramazan Eşot ve Hasan Hüseyin Eşot bacanakların kaynanası Sultan Çetin beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 28.12.2020 pazartesi günü Karahüyük Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 543 730 94 71 oğlu Yusuf Çetin

0 546 453 35 43 damadı Ramazan Eşot

0 544 418 60 53 H. İbrahim Çetin