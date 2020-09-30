Merhum Süleyman ve Semane Taşkın’ın kızı; merhum Mehmet Canpolat’ın Eşi, Yıldız, Ahmet, Ekrem, Nesrin, Ayşegül, Semra ve Dr. M. Bedri Canpolat’ın annesi, M. Ali, Diş Hekimi Hamit, Kazım, Elif Taşkın ve Fatma Canpolat’ın ablası, Şevki Doğanay, Durmuş Canpolat, Ferit Doğanay, İlter Kozanoğlu’nun kayınvalidesi Sultan Canpolat vefat etmiştir.Cenazesi 30 Eylül 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hocazade mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziyesi Koronavirüs sebebiyle telefonla yapılacaktır.
Taziye Telefonu:
Oğlu Ahmet Canpolat:0542 206 65 06
Oğlu Ekrem Canpolat :0532 282 13 64
Oğlu Dr. M. Bedri Canpolat: 0542 848 50 86
Sultan Canpolat 82 Yaşında
30 Eylül 2020 Çarşamba 06:38
Merhum Süleyman ve Semane Taşkın’ın kızı; merhum Mehmet Canpolat’ın Eşi, Yıldız, Ahmet, Ekrem, Nesrin, Ayşegül, Semra ve Dr. M. Bedri Canpolat’ın annesi, M. Ali, Diş Hekimi Hamit, Kazım, Elif Taşkın ve Fatma Canpolat’ın ablası, Şevki Doğanay, Durmuş Canpolat, Ferit Doğanay, İlter Kozanoğlu’nun kayınvalidesi Sultan Canpolat vefat etmiştir.Cenazesi 30 Eylül 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hocazade mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir.