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Sultan Canpolat 82 Yaşında

Sultan Canpolat 82 Yaşında
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Merhum Süleyman ve Semane Taşkın’ın kızı; merhum Mehmet Canpolat’ın Eşi, Yıldız, Ahmet, Ekrem, Nesrin, Ayşegül, Semra ve Dr. M. Bedri Canpolat’ın annesi, M. Ali, Diş Hekimi Hamit, Kazım, Elif Taşkın ve Fatma Canpolat’ın ablası, Şevki Doğanay, Durmuş Canpolat, Ferit Doğanay, İlter Kozanoğlu’nun kayınvalidesi Sultan Canpolat vefat etmiştir.

Cenazesi 30 Eylül 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hocazade mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir.


Taziyesi Koronavirüs  sebebiyle telefonla yapılacaktır.


Taziye Telefonu:


Oğlu Ahmet Canpolat:0542 206 65 06


Oğlu Ekrem Canpolat :0532 282 13 64


Oğlu Dr. M. Bedri Canpolat: 0542 848 50 86


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Sultan Canpolat 82 Yaşında
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