Süleyman Söyler 85 yaşında,

Afşin Çobanbeyli mahallesinden Hacı ve Şerife Söyler ailesinin oğlu, Karahüyük mahallesinden H.Abdullah ve Zeynep Günebakmaz ailesinin damadı,Samittin Söyler, Aysel Özcan ve Zeynep Yıldırım mardeşlerin babası, Kürşat Yıldırım ve Resul Özcan'ın kayınbabası, 14 torun, 6 da torun çocuğu büyükbabası, Süleyman Söyler 26 Eylül 2019 Perşembe günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt mahallesi Güvenlik Caddesi Zeybek Sokak 18/2'de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 555 184 08 25 damadı Kürşat Yıldırım

0 534 473 94 51 oğlu Samittin