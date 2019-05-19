Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden olup Rukiye ve Mevlüt Kurt ailesinin oğlu, Durdiye Kurt’un eşi, Rukiye, Aynur, Aysel, Aysun, Mevlüt, Mehmet, Mesut, Mikail, Mustafa ve Murat Kurt kardeşlerin babası, Ali, Vahap, Hasan, Zeynep, Hatice ve Güllü kardeşlerin kardeşi Süleyman Kurt, 79 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 19 Mayıs 2019 Pazar günü Karaelbistan’da öğle namazına müteakip kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0542 653 8141 oğlu Av. Mevlüt Kurt