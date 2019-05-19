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Süleyman Kurt, 79 yaşında

Süleyman Kurt, 79 yaşında

Süleyman Kurt, 79 yaşında

Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden olup Rukiye ve Mevlüt Kurt ailesinin oğlu, Durdiye Kurt’un eşi, Rukiye, Aynur, Aysel, Aysun, Mevlüt, Mehmet, Mesut, Mikail, Mustafa ve Murat Kurt kardeşlerin babası, Ali, Vahap, Hasan, Zeynep, Hatice ve Güllü kardeşlerin kardeşi Süleyman Kurt, 79 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 19 Mayıs 2019 Pazar günü Karaelbistan’da öğle namazına müteakip kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefon:

0542 653 8141 oğlu Av. Mevlüt Kurt

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Aliihsan.karaman 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sağolsun elbistanlılar derneği yönetim kurulu başkanı aliihsan karaman

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Hikmet TÜRKMEN 3 gün önce

Allah rahmet etsin.Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

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SEMİH SEZER İSTANBUL 3 gün önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Yılmaz Kalkan 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin

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OSMAN ŞAHİN 2 gün önce

Süleyman Edeme Yüce Rabbimden af ve mağfiret,yakınlarına baş sağlığı ve sabrı cemil dilerim.Mekanı cennet olsun,kabri nurla dolsun.

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Çetin Saykın Almanya 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Mehmet 2 gün önce

Rabbim Efendimiz’e komşu eylesin.Kabrin Nur olsun kalbi gönlü güzel insan

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