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Süleyman Fedakar 77 yaşında

Süleyman Fedakar 77 yaşında

Süleyman Fedakar 77 yaşında
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Merhume Dönü ve merhum Durdu Fedakar ailesinin oğlu, derici Hacı Albay’ın damadı, merhum tamirci Duran Fedakar, merhume Sultan Dokuyucu, eski taksi durağı sahibi Hacı Fedakar, ve merhum kasap İsmet Fedakar kardeşlerin kardeşi, öğretmen Aşkın, Taşkın ve öğretmen Akın Fedakar kardeşlerin babaları, emekli polis memuru Süleyman Fedakar vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Eylül Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ceyhan Mahallesi, KASKİ güneyinde bulunan Nehir Konutları A Blok’ta okunacaktır.


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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Ali Akarsu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait Anteplioğlu 4 saat önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

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Saban Albay 3 saat önce

Allah rahmet eylesin ruhu sad mekani cennet olsun inşaAllah rabbim peygamber efendimize komsu eylesin inşaAllah yakinlarina sabrı cemil ihsan eylesin inşaAllah cok uzuldum Allah gani gani rahmet eylesin inşaAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ahmet Albay 3 saat önce

Süleyman enişteme Allahtan rahmet geride kalanlara sabırlar dilerim
Mekanı cennet olsun
Hepimizin başı sağolsun
Ahmet Albay

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Hülya Albay 3 saat önce

Süleyman enişteme Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerine sabır versin. Başınız sağolsun
Hülya Albay

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Mehmet pamir (izmir) 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah

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