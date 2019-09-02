Merhume Dönü ve merhum Durdu Fedakar ailesinin oğlu, derici Hacı Albay’ın damadı, merhum tamirci Duran Fedakar, merhume Sultan Dokuyucu, eski taksi durağı sahibi Hacı Fedakar, ve merhum kasap İsmet Fedakar kardeşlerin kardeşi, öğretmen Aşkın, Taşkın ve öğretmen Akın Fedakar kardeşlerin babaları, emekli polis memuru Süleyman Fedakar vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Eylül Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ceyhan Mahallesi, KASKİ güneyinde bulunan Nehir Konutları A Blok’ta okunacaktır.
Süleyman Fedakar 77 yaşında
Süleyman Fedakar 77 yaşında
02 Eylül 2019 Pazartesi 08:55
Merhume Dönü ve merhum Durdu Fedakar ailesinin oğlu, derici Hacı Albay’ın damadı, merhum tamirci Duran Fedakar, merhume Sultan Dokuyucu, eski taksi durağı sahibi Hacı Fedakar, ve merhum kasap İsmet Fedakar kardeşlerin kardeşi, öğretmen Aşkın, Taşkın ve öğretmen Akın Fedakar kardeşlerin babaları, emekli polis memuru Süleyman Fedakar vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Eylül Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ceyhan Mahallesi, KASKİ güneyinde bulunan Nehir Konutları A Blok’ta okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Hak rahmeti ile muamele etsin
Allah rahmet eylesin ruhu sad mekani cennet olsun inşaAllah rabbim peygamber efendimize komsu eylesin inşaAllah yakinlarina sabrı cemil ihsan eylesin inşaAllah cok uzuldum Allah gani gani rahmet eylesin inşaAllah
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Süleyman enişteme Allahtan rahmet geride kalanlara sabırlar dilerim
Mekanı cennet olsun
Hepimizin başı sağolsun
Ahmet Albay
Süleyman enişteme Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerine sabır versin. Başınız sağolsun
Hülya Albay
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah