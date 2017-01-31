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Süleyman Çil 91 yaşında

Afşin ilçesinden olup Kerimoğlu kabilesinden lastikçi Mehmet Arif ve Ahmet Duran Çil kardeşlerin ağabeyi,

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Süleyman Çil 91 yaşında

Afşin ilçesinden olup Kerimoğlu kabilesinden lastikçi Mehmet Arif ve Ahmet Duran Çil kardeşlerin ağabeyi, TKİ’den emekli Emin, merhum Nedim Çil,  Eşe, Saniye, Servet, Leyla, Saadet ve Resmiye kardeşlerin babası, Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil’in amcası, ‘Ala Hafız’ lakabıyla bilinen Süleyman Çil, 91 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi, 1 Şubat 2017 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Elbistan’da Ulu Cami’inde kılınarak Gariplik mezarlığına defolacaktır.

Kur’an-ı Kerim'i, Afşin ilçesi Beycehiz Mahallesi Orhanbey Sokak No 6’daki kendi hanesinde okunacaktır.

            Taziye için telefon: 0544 818 9234 oğlu Emin Çil.

 

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