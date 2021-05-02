Süleyman Budak 80 yaşında

İğde Mahallesi’nden İsmail ve Meryem Budak ailesinin oğlu, Hacı Mehmet, Yaşar, Nevzat, Adem, Zübeyde Zülfikar ve Zehra kardeşlerin babası, İğde mahallesi den Süleyman budak Almanya'da vefat etmiştir cenazesi salı günü iğde mahallesinden Cemal, Reşit, Güllü, Mustafa ve merhumlar İbrahim ile Mehmet Budak kardeşlerin kardeşi Süleyman Budak Almanya’da vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Mayıs 2021 Salı günü İğde Mahallesi’nde defnedilecektir.
Taziye için telefon: 0 551 040 3060 Hacı Mehmet Budak
ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN