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Süleyman Bildirici 62 yaşında

Süleyman Bildirici 62 yaşında

Süleyman Bildirici 62 yaşında

Salih ve Muhlise Bildirici’nin oğlu, Mukaddes Bildirici’nin eşi, Burhan, Faruk, Rızvan ve Abdurrahman Bildirici ile Emine Aktürk, Fadime Safa ve Ayşe Gül kardeşlerin kardeşi, Ömer Gül, Fevzi Safa ve Ali Aktürk bacanakların kayınbiraderi Süleyman Bildirici vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kışla Caddesi Yakupoğlu fırın karşısındaki Oba Kent yanında okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:

0537 632 8742 kardeşi Faruk
0539 253 2610 kardeşi Burhan.

 


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HACI GÜNER--Viyana 6 saat önce

ALLAH rahmet eylesin...mekani cennet olsun,

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