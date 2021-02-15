Süleyman Arığ 78 yaşında

Sekili mahallesinden merhum Aptulrahim (efendi ağa) ve merhum Hatice Arığ'ın oğlu merhum Mehmet Emin ve merhum Fatma Hatun Ketizmen'in damadı Özden Arığ'ın eşi, Beyhan, Refika, Fadime, Ayşe, Katriye, Hacı Mehmet ve Ali Arığ'ın kardeşlerin kardeşi, Nilüfer, Funda ve Metin kardeşlerinin babası, İrfan Yenerçağ’ın dedesi Süleyman Arığ vefat etmiştir.
Cenazesi 16.02.2021 salı günü öğle namazından sonra Ulu camiinden kaldırılarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i sekili semtinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Oğlu Metin Arığ :
0 542 761 72 62
Kardeşi Ali Arığ :
0 551 152 87 28
Torunu İrfan Yenerçağ :
0 546 464 67 26