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Süleyman Alkaya 89 yaşında

Kabaktepe mahallesinden merhuma Hacı Fadime Alkaya’nın eşi

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Süleyman Alkaya 89 yaşında

            Kabaktepe mahallesinden merhuma Hacı Fadime Alkaya’nın eşi, belediyeden emekli merhum Yaşar, Şahin, Mustafa, Mehmet Alkaya ve Gül Özdoğa kardeşlerin babası, merhum İbrahim, merhum İsmail, merhum Cuma Ali, merhume Sultan ve Fatma Alkaya kardeşlerin kardeşi, Zeki Özdoğa’nın kayınbabası, Süleyman Alkaya, 24 Ekim 2016 Pazartesi günü vefat etmiştir.

            Bugün öğle namazından sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınacaktır.

            Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Malazgirt Cad. No: 24’te oğlu Mustafa Alkaya’nın evinde okunacaktır.

            Taziye için telefonlar: 0 537 846 44 67 oğlu Şahin, 0 542 434 39 99 oğlu Mustafa, 0 542 653 56 86 oğlu Mehmet, 0 543 623 61 46 damadı Zeki.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[TEDAŞ] 2 ay önce

MERHUM SÜLEYMAN AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM..MEKANI CENNET OLSUN.

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mehmet kaya izmir 2 ay önce

Mehruma Allahdan Rahmet Tüm Yakınlarına Başsalıgı Dilerim Mekanı Cennet Olsun

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MRTİN KUL 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

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mehmet beyazit ihlas bisiklet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin cümleten başınız sağolsun

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