Süleyman Alkaya 89 yaşında

Kabaktepe mahallesinden merhuma Hacı Fadime Alkaya’nın eşi, belediyeden emekli merhum Yaşar, Şahin, Mustafa, Mehmet Alkaya ve Gül Özdoğa kardeşlerin babası, merhum İbrahim, merhum İsmail, merhum Cuma Ali, merhume Sultan ve Fatma Alkaya kardeşlerin kardeşi, Zeki Özdoğa’nın kayınbabası, Süleyman Alkaya, 24 Ekim 2016 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Bugün öğle namazından sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınacaktır.
Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Malazgirt Cad. No: 24’te oğlu Mustafa Alkaya’nın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 537 846 44 67 oğlu Şahin, 0 542 434 39 99 oğlu Mustafa, 0 542 653 56 86 oğlu Mehmet, 0 543 623 61 46 damadı Zeki.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA