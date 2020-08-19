Şule Yüzbaşı 62 yaşında





Kızılcaoba mahallesinden esnaftan Sıddık Yüzbaşı'nın eşi, İbrahim ve Fatma Dede ailesinin kızı, Dr. H.Mete Yüzbaşı. Mustafa ve Merve Yüzbaşı kardeşlerin annesi, esnaftan Salih ve Bilal Yüzbaşı ile Hacı Mehmet, Mustafa, Fatih, Hacı Ali Öz, Mehmet Öz, Ahmet Öz, Ali Kemal, Ömer ve Muhammed Yüzbaşı'nın yengeleri, Dr. Beste Yüzbaşı'nın kayınvalidesi, Belediye eski Başkanı Hacı Abdullah Dede ve Gülümser Narin'in kız kardeşi, Şule Yüzbaşı ani bir beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.





Cenazesi 20Ağustos 2020 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Pınarbaşı Camiinde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.





Kur'an-ı Kerim'i Memur Site civarı kendi hanesinde okunacaktır.





Taziye için telefonlar :





0 553 158 39 87- Sıddık Yüzbaşı





0 536 682 12 88 H.Mete Yüzbaşı





0 534 225 54 12 Mustafa Yüzbaşı