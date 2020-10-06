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Şükrü Yeleğen 70 yaşında

Şükrü Yeleğen 70 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesinden Makbule ve Merhum Ali Yeleğen ailesinin oğlu, merhum Ömer ve Şükriye Yeleğen ailesinin damadı, Sevim Yeleğen’in eşi, Serap, Serpil, Mehmet Ali ve Recep Yeleğen kardeşlerin babası, Eşe, Yüksel, merhum Hacer, Ayten, Şenel ve Mukadder kardeşlerin ağabeyi, sanayi esnaflarından Mehmet Mıhçı ve Serkan Kağıtlı’nın kayınbabası, Sabri ve Nacati Yeleğen’in eniştesi, Merhum Cemil Özkara, Süleyman Tuğcu ve Osman Topsakal’ın bacanağı devlet hastanesinden emekli Şükrü Yeleğen Vefat etmiştir. 
Cenazesi 7 ekim 2020 çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik mezarlığında cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar 
0542 370 37 46 damadı Mehmet Mıhçı 
0539 473 46 85 oğlu Recep Yeleğen 
0542 415 36 18 kaynı Necati
0543 504 88 51 oğlu Mehmet Ali Yeleğen

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HüSEYİN GÜNEŞ 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm çocuklarına ve akrabalarına başsağlığı dilerim Allah sabırlar versin

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Fako.mehmet 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Erman (Hoca) 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah,hatırlı,gönüllü bir abimizdi.Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Muhsin kaya 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Ali GÖZÜKARA 1 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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BAHATTİN ERTEN 1 saat önce

Allah rahmet eylesin ,ailesine Allah ,tan sabırlar ilerim. amin

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DERVİŞ DOĞAN 1 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ahmet Dokuyucu 11 dakika önce

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim .Mekanı cennet olsun.

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