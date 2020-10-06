Şükrü Yeleğen 70 yaşında
06 Ekim 2020 Salı 21:00
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah,hatırlı,gönüllü bir abimizdi.Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin ,ailesine Allah ,tan sabırlar ilerim. amin
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim .Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm çocuklarına ve akrabalarına başsağlığı dilerim Allah sabırlar versin