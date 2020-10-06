Şükrü Yeleğen 70 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden Makbule ve Merhum Ali Yeleğen ailesinin oğlu, merhum Ömer ve Şükriye Yeleğen ailesinin damadı, Sevim Yeleğen’in eşi, Serap, Serpil, Mehmet Ali ve Recep Yeleğen kardeşlerin babası, Eşe, Yüksel, merhum Hacer, Ayten, Şenel ve Mukadder kardeşlerin ağabeyi, sanayi esnaflarından Mehmet Mıhçı ve Serkan Kağıtlı’nın kayınbabası, Sabri ve Nacati Yeleğen’in eniştesi, Merhum Cemil Özkara, Süleyman Tuğcu ve Osman Topsakal’ın bacanağı devlet hastanesinden emekli Şükrü Yeleğen Vefat etmiştir.

Cenazesi 7 ekim 2020 çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik mezarlığında cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0542 370 37 46 damadı Mehmet Mıhçı

0539 473 46 85 oğlu Recep Yeleğen

0542 415 36 18 kaynı Necati

0543 504 88 51 oğlu Mehmet Ali Yeleğen