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Şükrü (Şıhlı) Yüksel 67 yaşında

Şükrü (Şıhlı) Yüksel 67 yaşında

Şükrü (Şıhlı) Yüksel 67 yaşında
 

Darende Yeniceden Olup İstanbulda İkamet Eden Şükrü Yüksel Vefat Etmiştir Cenazesi Yarın  24 Haziran 2019 Pazartesi  Öğle Namazına Mütakip Ebubekir Caniinde Kılınacaktır Kuranı İstanbul Bağcılar Darendeliler Derneginde Okunacaktır 

İrt

 Kardeşi  Burhan Yüksel 0530 696 2122 

.Kardeşi Rahmi Yüksel 0544 731 5987 5311

.Kardeşi Hanifi Yüksel  0539 501 7549 5311

.Kardeşi Ahmet Yüksel  0532 296 7644

 Kardeşiyusuf Yuksel  0532 580 6044

 Yiyeni Serkan Yüksel 0532 513 7544

 Yiyeni Cengız Yuksel 0 542 264 6936

 Abisi Hacı Yüksel  05384798406

 Yiyeni Kazım Yüksel  0532 553 2544

 


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