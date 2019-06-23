Şükrü (Şıhlı) Yüksel 67 yaşında

Darende Yeniceden Olup İstanbulda İkamet Eden Şükrü Yüksel Vefat Etmiştir Cenazesi Yarın 24 Haziran 2019 Pazartesi Öğle Namazına Mütakip Ebubekir Caniinde Kılınacaktır Kuranı İstanbul Bağcılar Darendeliler Derneginde Okunacaktır
İrt
Kardeşi Burhan Yüksel 0530 696 2122
.Kardeşi Rahmi Yüksel 0544 731 5987 5311
.Kardeşi Hanifi Yüksel 0539 501 7549 5311
.Kardeşi Ahmet Yüksel 0532 296 7644
Kardeşiyusuf Yuksel 0532 580 6044
Yiyeni Serkan Yüksel 0532 513 7544
Yiyeni Cengız Yuksel 0 542 264 6936
Abisi Hacı Yüksel 05384798406
Yiyeni Kazım Yüksel 0532 553 2544