Şükrü Ermez 69 yaşında

Kümbet mahallesinden merhum Hüseyin Ermez’in oğlu, sanayi esnaflarından ve eski Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Ali Ermez, emekli polis memuru Necip Ermez ve Cuma Ermez kardeşlerin abisi, Esnaf Sicil Müdürü Uğur Ermez ve Hüseyin Ermez kardeşlerin babası, Şükrü Ermez, vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Hocazade Camiinden alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mah. İmam Hatip Ortaokulu arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 545 608 46 46 Uğur Ermez,
0 542 231 81 23 Ali Ermez.