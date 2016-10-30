Şükrü Demirbaş 80 yaşında;

Elazığ nüfusuna kayıtlı Mukaddes ve Hasan Demirbaş ailesinin oğlu, Elbistan’a bağlı Taşburun (Ketizmen) mahallesinden merhum Cuma Aytaç’ın damadı, Hatıneşe Demirbaş’ın eşi, Erbakan Vakfı Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğan, Kadir, Vahit, Mukaddes, Hatice, Faruk ve Hasan Demirbaş kardeşlerin babası, Elbistan’a bağlı Çalış mahallesinden Mustafa Doğan’ın kayınpederi Şükrü Demirbaş kanser hastalığına yenik düşerek 30 Ekim 2016 günü 80 yaşında vefat etmiş ve ikamet ettiği Adana’da defnedilmiştir.
Kur’anı Kerimi, Adana’da kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Vahit Demirbaş: 0532 408 90 05
Damadı Mustafa Doğan:0535 309 99 90
Kur’anı Kerimi, Adana’da kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Vahit Demirbaş: 0532 408 90 05
Damadı Mustafa Doğan:0535 309 99 90
MERHUM ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM[mekanı cennet olsun]