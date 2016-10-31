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Şükrü Demir 66 yaşında

Bakış (Malap) Mahallesinden Ali - Beşey Demir ailesinin oğlu,

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Şükrü Demir 66 yaşında

Bakış (Malap) Mahallesinden Ali - Beşey Demir ailesinin oğlu, Hasan Berk'in Damadı, Döne Demir'in eşi, Hasan Hüseyin , İbrahim ve Gamber Demir ile İbrahim Aksu ve Mehmet Aksu kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Ali, Yurdagül, Nurgül ve Birgül Demir kardeşlerin babası, Çetin Kara, Cuma Kaya ve Cebrail Özdemir bacanakların kayınbabası, 11 torun dedesi, Şükrü Demir, 5 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 30.10.2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an’ı Yunus  Emre Mah. Kazım Karabekir Caddesi Çınar Market ilerisi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için Telefonlar: 0 546 433 98 63 oğlu Ali, 0 546 436 21 65 Cebrail Demir.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM ŞÜKRÜ DEMİR BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Al ah rahmet eylesin 2 ay önce

Alah ramet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve sevenlerin başı sağ osun

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Vesile ve Mehmet YARDIM 2 ay önce

Allah rahmet eylesin.Ailesinin ve sevdiklerinin başı sağolsun.

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