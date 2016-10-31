Şükrü Demir 66 yaşında

Bakış (Malap) Mahallesinden Ali - Beşey Demir ailesinin oğlu, Hasan Berk'in Damadı, Döne Demir'in eşi, Hasan Hüseyin , İbrahim ve Gamber Demir ile İbrahim Aksu ve Mehmet Aksu kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Ali, Yurdagül, Nurgül ve Birgül Demir kardeşlerin babası, Çetin Kara, Cuma Kaya ve Cebrail Özdemir bacanakların kayınbabası, 11 torun dedesi, Şükrü Demir, 5 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 30.10.2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an’ı Yunus Emre Mah. Kazım Karabekir Caddesi Çınar Market ilerisi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için Telefonlar: 0 546 433 98 63 oğlu Ali, 0 546 436 21 65 Cebrail Demir.