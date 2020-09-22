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Şükrü Aydinç 57 yaşında

Şükrü Aydinç 57 yaşında
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Akbayır mahallesinden merhum H.Abdullah ve Hatice Aydinç ailesinin oğlu; Nihayet Aydinç’in eşi Abdullah, Büşra ve  Esra kardeşlerin babası, Tacettin, İlhan ve Hakkı Aydinç  kardeşlerin ağabeyi, Şükrü Aydinç 21 Eylül 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Eylül 2020 tarihinde Ulu Camii’nde  öğle namazına müteakip kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecek. Taziyesi Akbayır Mahallesi kendi hanesinde olacaktır.

Taziye için telefonları:

Tacettin Aydinç 0 535 240 48 00

İlhan Aydinç 0 505 628 37 89

Hakkı Aydinç 0 553 696 72 78



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Şükrü Aydinç 57 Yaşında
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İbrahim Kaynak 11 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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ibrahim KÖSE 11 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ALLAH geride kalan lara sabır versin inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 11 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Yılmaz kalkan 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 11 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Ali Akarsu Istanbul 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Ramazan AYDIN 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleden başıniz sağolsun

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