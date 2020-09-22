Şükrü Aydinç 57 yaşında

Akbayır mahallesinden merhum H.Abdullah ve Hatice Aydinç ailesinin oğlu; Nihayet Aydinç’in eşi Abdullah, Büşra ve Esra kardeşlerin babası, Tacettin, İlhan ve Hakkı Aydinç kardeşlerin ağabeyi, Şükrü Aydinç 21 Eylül 2020 pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Eylül 2020 tarihinde Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecek. Taziyesi Akbayır Mahallesi kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefonları:
Tacettin Aydinç 0 535 240 48 00
İlhan Aydinç 0 505 628 37 89
Hakkı Aydinç 0 553 696 72 78
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.