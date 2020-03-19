Şükriye Yüksel 66 yaşında Şükriye Yüksel 66 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Pallo Mustafa ve Selvinaz Çolak ailesinin kızı, merhum Hasan Yüksel ve Emine Yüksel ailesinin gelini, merhum fırıncı Ramazan Yüksel'in eşi, merhum Adnan, Sabri, Rahime,Hamdiye, Nihayet, Hanım, Hacer, Berrin, Perihan kardeşlerin kız kardeşi, Gülşah, Elvan, Sefa ve Sedat Yüksel kardeşlerin anneleri, Ramazan Erbaş, TKİ’den emekli Fennur Erdoğan bacanakların kayınvalidesi, Çelikler personeli Bilal Erdoğan’ın anneannesi Şükriye Yüksel vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Mart Cuma günü Gariplik Mezarlığında kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Türkköyü Camii altında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Damadı Fennur 0 541 632 75 64

Damadı Ramazan 0 507 461 52 41

Oğlu Sedat 0 546 811 35 89

Torunu Bilal 0 553 632 81 06

Oğlu Sefa 0 530 127 40 04