banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şükriye Yüksel 66 yaşında

Şükriye Yüksel 66 yaşında

Şükriye Yüksel 66 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43
Kızılcaoba mahallesinden merhum Pallo Mustafa ve Selvinaz Çolak ailesinin kızı, merhum Hasan Yüksel ve Emine Yüksel ailesinin gelini, merhum fırıncı Ramazan Yüksel'in eşi, merhum Adnan, Sabri, Rahime,Hamdiye, Nihayet, Hanım, Hacer, Berrin, Perihan kardeşlerin kız kardeşi, Gülşah, Elvan, Sefa ve Sedat Yüksel kardeşlerin anneleri, Ramazan Erbaş, TKİ’den emekli Fennur Erdoğan bacanakların kayınvalidesi, Çelikler personeli Bilal Erdoğan’ın anneannesi Şükriye Yüksel vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Mart Cuma günü Gariplik Mezarlığında kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Türkköyü Camii altında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Damadı Fennur 0 541 632 75 64
Damadı Ramazan 0 507 461 52 41
Oğlu Sedat 0 546 811 35 89
Torunu Bilal 0 553 632 81 06
Oğlu Sefa 0 530 127 40 04

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.