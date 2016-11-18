Şükriye Boyraz 96 yaşında;
18 Kasım 2016 Cuma 21:53
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18 Kasım 2016 Cuma 21:53
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merhume Şükriye teyzeme rabbim rahmet eylesin.
ALLAH rahmet eylesin
Şükri'ye teyzeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
MERHUME ŞÜKRİYE BOYRAZ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun