Şükriye Boyraz 96 yaşında;

Kur'anı; Güneşli mahallesi, Sosyal Güvenlik Kurumu karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Mehmet: 0505 332 89 36

Torunu Sıttık Boyraz: 0505 231 24 30

Aslen Büyükyapalak mahallesinden olup Güneşli mahallesinde ikamet etmiş olan merhum Mehmet Ali ve merhume Emine ailesinin kızı, merhum Hasan Boyraz'ın eşi, merhum Mehmet Ali, merhum Sıttık, Mükerrem ve Mehmet Boyraz'ın anneleri, TKİ'den emekli Yaşar Menekşe, merhum Hikmet, Hacı Eşe ve Makbule'nin kardeşleri, Duran Gözüdeli'nin kayınvalidesi, 10 torun ninesi, 14 de torun çocuğu büyükannesi Şükriye Boyraz 18 Kasım 2016 günü 96 yaşında vefat etmiştir.