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Şükriye Boyraz 96 yaşında;

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Şükriye Boyraz 96 yaşında;
 Aslen Büyükyapalak mahallesinden olup Güneşli mahallesinde ikamet etmiş olan merhum Mehmet Ali ve merhume  Emine ailesinin kızı, merhum Hasan Boyraz'ın eşi, merhum Mehmet Ali, merhum Sıttık, Mükerrem ve Mehmet Boyraz'ın anneleri, TKİ'den emekli Yaşar Menekşe, merhum Hikmet, Hacı Eşe ve Makbule'nin kardeşleri, Duran Gözüdeli'nin kayınvalidesi, 10 torun ninesi, 14 de torun çocuğu büyükannesi Şükriye Boyraz 18 Kasım 2016 günü 96 yaşında vefat etmiştir. 
Kur'anı; Güneşli mahallesi, Sosyal Güvenlik Kurumu karşısında kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar:
Oğlu Mehmet: 0505 332 89 36
Torunu Sıttık Boyraz: 0505 231 24 30
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Eminçifliklimuğla 1 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun

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akif boyraz 1 ay önce

merhume Şükriye teyzeme rabbim rahmet eylesin.

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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FATİH YEŞİL 1 ay önce

Şükri'ye teyzeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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ERKAN EKİCİ 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUME ŞÜKRİYE BOYRAZ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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