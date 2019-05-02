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Şükran Entemiz

Şükran Entemiz

Şükran Entemiz

Döne ve Selahattin Köker’in kızı, Reşat ve Aysel Entemiz’in gelini, Şeref Entemiz’in eşi, Reşat, Hüseyin, Selda, Hatice, merhum Melike kardeşlerin annesi, Hüseyin, Yaşar, hacı, İhsan, Hulusi Köker kardeşlerin kardeşi Şükran Entemiz vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Ceyhan Nehri yanı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.

 Taziye için telefon: 

0542 230 3774 eşi Şeref Entemiz.

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vatandaş 3 hafta önce

Allah ım rahmeti ile muamele eylesin kızınla birlikte nur içinde uyuyun inşaAllah :((( Elbistan ı yaktınız kavurdunuz söz bulamıyorum söyleyecek :(

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Atıf Nakiboğlu 3 hafta önce

Sayın hanımefendiye Allah'tan rahmet Köker ve Entemiz ailelerine başsağlığı dilerim.

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Rüsdem Demireğen 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Allah ailelerine sabırlar versin

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum

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Hamdi olgun 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Kemal Götürler 3 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Aydın TAKSİM 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Fatih turgay tap 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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