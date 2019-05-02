Döne ve Selahattin Köker’in kızı, Reşat ve Aysel Entemiz’in gelini, Şeref Entemiz’in eşi, Reşat, Hüseyin, Selda, Hatice, merhum Melike kardeşlerin annesi, Hüseyin, Yaşar, hacı, İhsan, Hulusi Köker kardeşlerin kardeşi Şükran Entemiz vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Ceyhan Nehri yanı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.
0542 230 3774 eşi Şeref Entemiz.
Allah ım rahmeti ile muamele eylesin kızınla birlikte nur içinde uyuyun inşaAllah :((( Elbistan ı yaktınız kavurdunuz söz bulamıyorum söyleyecek :(