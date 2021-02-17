Kızılcaoba mahallesinden merhum Salih Dumlupınar’ın oğlu, Cemil, Yılmaz, Celal, Ali, Mehmet Dumlupınar, Fadime Tektaş, Şenel Baloğlu kardeşlerin ağabeyleri, Murat, Aydın, Ayşe ve Saadet kardeşlerin babaları, Pakize Dumlupınar’ın eşi, Nihat Baloğlu, merhum Hamit Tektaş’ın kayınbiraderleri, İbrahim, Şeref, Hikmet, Fatih, Yaşar ve merhum Sami Güventürk’ün eniştesi, İbrahim Üstün, Çetin Özdursun, merhum Şükrü Besnili’nin bacanağı, Hacı Yunus Türk'ün kayınbabası Sönmez Dumlupınar vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Şubat Perşembe günü öğle namazından sonra Gariplik Camii’nde kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 544 62 33 02 oğlu Murat,
0 541 715 42 27 oğlu Aydın,
0 542 611 96 11 kardeşi Yılmaz,
0 533 471 87 40 kardeşi Ali,
0 544 840 0 58 kardeşi Mehmet,
0 506 344 23 03 kardeşi Celal.