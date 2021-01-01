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Songül Tuğcu 51 yaşında

Songül Tuğcu 51 yaşında
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 Songül Tuğcu 51 yaşında
Çiçek mahallesinden merhum Derviş İPEK ve merhume Emine İpek ailesinin kızı Merhum Mehmet Ali Tuğcu nun eşi Yurtiçi kargo personeli Rıdvan , Recep , Fadime Tuğcu kardeslerin anneleri , Süleyman İpek , Kudret Karakoyun , Şükriye Çoban, merhume Hatice Öztürk , Şükrü İpek, Tülay Erdal, Fadime Kılınç, Necmettin İpek, Akif İpek ve Feray Çobanın kardeşleri , Halil Karakoyun, Nuri Çoban, Emekli Öğretmen Mehmet Kılınç , Davut Erdal, Erhan Çobanın baldızı Songül Tuğcu 01.01.2021 tarihinde vefat etmiştir.
Cenaze namazı 02.01.2021 tarihinde öğle namazına müteakip Çiçek merkez camisinde namazı kılınarak Çiçek mahallesi mezarlığına defin edilecektir.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Rıdvan: 0542 442 62 28
Oğlu Recep: 0542 680 23 12
Abisi Süleyman : 0536 651 95 52

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