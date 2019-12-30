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Şoför Selim Uzman 79 Yaşında ;

Şoför Selim Uzman 79 Yaşında ;

Şoför Selim Uzman 79 Yaşında ;

Güneşli mahallesi uzmanlar kabilesinden murhum immetali, Hacı, Remzi, Fadul, Mürüvet kardeşlerin kardeşi, Ayhan, Erhan, İlhan, Orhan, Adem, Harun kardeşlerin babası, Mükrimin Halil Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni İbrahim Uzman'ın amcası Terzi Mustafa Uzman'ın dayısı vefat etmiştir.. Cenazesi 30 Aralık 2019 pazartesi günü Elbistan Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedildi. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Göktürk Caddesi Proma avm yanı Ceren apartmanı kendi hanelerinde okunmaktadır. Taziye için oğlu Orhan Tel:0542 403 20 19 oğlu Ayhan: 0543 961 63 76 Yeğeni İbrahim Hoca : 0505 358 11 48 yeğeni Terzi Mustafa:0545 484 59 91  


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