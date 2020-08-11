banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

(Şoför) Mustafa Babaoğlu 82 yaşında

(Şoför) Mustafa Babaoğlu 82 yaşında
banner17
banner43

Ceyhan mahallesinden Babaoğlu kabilesinden merhum Hacı Bektaş ve Fatma Babaoğlu’nun oğlu; merhum Ali İhsan Babaoğlu’nun Kardeşi Lemanur Babaoğlu’nun Eşi  Fatma, Özcan, Erdal, Ceza evinde görevli infaz koruma memuru  Ercan  Babaoğlu kardeşlerin  babaları yunus emre mahalle muhtarı Adnan Babaoğlu’nun Hamdi Babaoğlu, Bektaş Babaoğlu, Hatice Babaoğlu’nun  amcası (Şoför) Mustafa Babaoğlu vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Ağustos 2020 tarihinde öğlen namazına mütakip Ulu caminde kılınarak hocazade mezarlığına defnedilecektir .

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi esenyurt caddesi Yüksel City C blok kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları : Oğulları         

Özcan Babaoğlu= 0542 515 1224

Ercan Babaoğlu= 0544 717 69 40

Erdal Babaoğlu= 0542 266 1434


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
(Şoför) Mustafa Babaoğlu 82 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SEMİH SEZER 9 saat önce

MUSTAFA ABİYE ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Zincirkıran 9 saat önce

Hazan yaprağı dökülüp gidiyoruz,sadık yar denilen toprağa edilip gömülüyor.
Bir değerdin,mütevazi hoşgörüyle bütünleşmiş çocuktun,gençtin,delikanlıydı,kamil insandın daha doğrusu " Can arkadaşım KERTLEZ MUSTAFA " İnsan üstü bir insandın.
Mekanın cennet,ruhun şad olsun kabrin nurla dolsun ruhun İLLİYUN'da uyusun başımız sağolsun.Mehmet Zincirkıran/Almanya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz kalkan 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 9 saat önce

Şeker adam ruhun şad olsun,,mekanın Cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Kasapoğlu 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
oktay vural 9 saat önce

İYİ BİR İNSANDI ALLAH RAHMET EYLESİN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fikret ünal 9 saat önce

mustafa abime Allahtan rahmet başta oğulları özcan ercan erdal beylere ve diğer aile yakınlarına baş sağlığı diliyorum mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu Istanbul 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar