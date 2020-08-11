(Şoför) Mustafa Babaoğlu 82 yaşında

Ceyhan mahallesinden Babaoğlu kabilesinden merhum Hacı Bektaş ve Fatma Babaoğlu’nun oğlu; merhum Ali İhsan Babaoğlu’nun Kardeşi Lemanur Babaoğlu’nun Eşi Fatma, Özcan, Erdal, Ceza evinde görevli infaz koruma memuru Ercan Babaoğlu kardeşlerin babaları yunus emre mahalle muhtarı Adnan Babaoğlu’nun Hamdi Babaoğlu, Bektaş Babaoğlu, Hatice Babaoğlu’nun amcası (Şoför) Mustafa Babaoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ağustos 2020 tarihinde öğlen namazına mütakip Ulu caminde kılınarak hocazade mezarlığına defnedilecektir .
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi esenyurt caddesi Yüksel City C blok kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları : Oğulları
Özcan Babaoğlu= 0542 515 1224
Ercan Babaoğlu= 0544 717 69 40
Erdal Babaoğlu= 0542 266 1434
MUSTAFA ABİYE ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.