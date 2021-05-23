Sırrı Horuz 64 yaşında Alembey mahallesinden Rıza ve Ümhani Horuz ailesinin oğlu, Azizi Öksüz'ün damadı, Bağdat, Ümmühani, Gülender, Nurdane, Mehmet, Özdoğan, Nihat, Samet, Erdal, Serdal, Gürbüz, Fatih, küçük Mehmet, Kürşat, Turgut ve Çağatay kardeşlerin kardeşi, Deniz, Leyla, Murat ve Ali Horuz kardeşlerin babası, İhsan Sarıçiçek ve Uğur Kurt'un kayınbabası, Sırrı Horuz 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar :
0 541 918 38 16 oğlu Murat
0 542 249 54 24 oğlu Ali Horuz