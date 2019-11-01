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Şırahbil Ketizmen

Şırahbil Ketizmen

Şırahbil Ketizmen

Köprübaşı Mahallesinden Nakıpoğulları kabilesinden merhum Hamit-Nadire Ketizmen ailesinin oğlu, Hacıhaliloğulları’ndan Sadiye Ketizmen’in eşi, merhum Namık, Sait, Müeddet, Azize ve emekli öğretmen Muammer Ketizmen’in ağabeyleri, merhum Nazire, Atıf, Hamit kardeşlerin babaları, Funda, merhum Nuref Ketizmen’in kayınbabaları, Ozan, Anıl, Akın Ketizmen’in dedeleri, Avukat Şırahbil Ketizmen vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Kasım 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Hükümet Konağı karşısı Sungurlu Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 532 456 46 05 torunu Ozan,

0 545 452 33 22 torunu Akın,

0 543 446 26 45 torunu Anıl.


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Haluk Özyurt 7 saat önce

Elbistan çok saygıdeğer,bir abide şahsiyetini kaybetti.Çok üzgünüm...Saygı ve rahmetle anıyorum.Ruhu huzur bulsun.Tüm aile efradına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

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ELBİSTANIN YERLİSİ 6 saat önce

MAKAMI CENNET OLSUN EVLATLARINA KAVUŞTUN

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Ali Akarsu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Ahmet sinanoğlu balikesir 7 saat önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesine ve tüm yakınlarına baş sağlığı dilerim ruhu şad mekanı cennet olsum

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Sait Anteplioğlu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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SEMİH SEZER 7 saat önce

ŞİRAHBİL AMCAYA ALLAHTAN RAHMET, SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Hacı Durdu CEHİZ 7 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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