Köprübaşı Mahallesinden Nakıpoğulları kabilesinden merhum Hamit-Nadire Ketizmen ailesinin oğlu, Hacıhaliloğulları’ndan Sadiye Ketizmen’in eşi, merhum Namık, Sait, Müeddet, Azize ve emekli öğretmen Muammer Ketizmen’in ağabeyleri, merhum Nazire, Atıf, Hamit kardeşlerin babaları, Funda, merhum Nuref Ketizmen’in kayınbabaları, Ozan, Anıl, Akın Ketizmen’in dedeleri, Avukat Şırahbil Ketizmen vefat etmiştir.
Cenazesi 2 Kasım 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Hükümet Konağı karşısı Sungurlu Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 532 456 46 05 torunu Ozan,
0 545 452 33 22 torunu Akın,
0 543 446 26 45 torunu Anıl.
Elbistan çok saygıdeğer,bir abide şahsiyetini kaybetti.Çok üzgünüm...Saygı ve rahmetle anıyorum.Ruhu huzur bulsun.Tüm aile efradına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.