Sinan Kaya 36 yaşında

Karahüyük mahallesinden Halil - İsmihan Kaya'nın oğlu, Ömer, Nurselin, Necmettin, Mustafa Kaya kardeşlerin kardeşi, Ayfer Kaya'nın eşi, Barış ve Cennet Kaya kardeşlerin babası, Sinan Kaya, 22.11.2016 Salı günü ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi Karahüyük mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an’ı Karahüyük mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 541 809 74 15 abisi Nurselin Kaya,
0 543 347 50 10 abisi Necmettin Kaya.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun akveren köyünde komşundu çok üzüldüm iyi insandı ailesine sabır diliyorum