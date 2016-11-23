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Sinan Kaya 36 yaşında

Karahüyük mahallesinden Halil - İsmihan Kaya'nın oğlu,

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Sinan Kaya 36 yaşında

Karahüyük mahallesinden Halil - İsmihan Kaya'nın oğlu, Ömer, Nurselin, Necmettin, Mustafa Kaya kardeşlerin kardeşi, Ayfer Kaya'nın eşi, Barış ve Cennet Kaya kardeşlerin babası, Sinan Kaya, 22.11.2016 Salı günü ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi Karahüyük mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an’ı Karahüyük mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 541 809 74 15 abisi Nurselin Kaya,

0 543 347 50 10 abisi Necmettin Kaya.

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Mustafa has rusya Tataristan 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun akveren köyünde komşundu çok üzüldüm iyi insandı ailesine sabır diliyorum

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM SİNAN KAYA EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Aslan Yalavaç 1 ay önce

Sinan kardeşime yüce rabbim gani gani rahmet eylesin kederli ailesine yüce rabbim sabırlar versin inşAllah...

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hulusi 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Eminçifliklimuğla 1 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Ersin 1 ay önce

Allah rahmet eylesin.
Mekânı cennet olsun.

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Gulbay tarım elbistan haci gulbay 4 hafta önce

Rabbim mekanini cennet günahlarını a ffeylesin ailesine sabır versin

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