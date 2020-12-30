Şıko Ertuğrul 88 yaşında

Ekinözü ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Veli ve Meryem Ertuğrul ailesinin oğlu, Yeter Ertuğrul’un eşi, Fatih, Mevlana ve Salih Ertuğrul kardeşlerin babası Şıko Ertuğrul vefat etmiştir. Cenazesi, 31 Aralık Perşembe günü Hocazade Cami’inde saat 11.00'da namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0544 482 9010 oğlu Salih.