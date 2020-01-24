Güharlerin Hacı Muhammed’in oğlu, Şilvan Kökden’in eşi, Mehmet, Salih, İlknur ve Fadime kardeşlerin babası, Şeker Fabrikasından emekli Abdulkadir, Halit, Döndü, Gülsüm, Cemile, Meryem, merhum Zöhre, merhum Fadime kardeşlerin kardeşi Sıddık Kökden vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakiben Büyükyapalak Mahallesi Camii’nde kılınarak Büyükyapalak mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Büyükyapalak Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 320 29 53 Abdulkadir Kökden
0 536 648 06 29 Halid Kökden
Sıddık Kökden 53 Yaşında,
24 Ocak 2020 Cuma 10:11
Güharlerin Hacı Muhammed’in oğlu, Şilvan Kökden’in eşi, Mehmet, Salih, İlknur ve Fadime kardeşlerin babası, Şeker Fabrikasından emekli Abdulkadir, Halit, Döndü, Gülsüm, Cemile, Meryem, merhum Zöhre, merhum Fadime kardeşlerin kardeşi Sıddık Kökden vefat etmiştir.