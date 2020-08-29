Sıddık Bozkuş 80 yaşında

Çiçek mahalle muhtarı Ergün, Abdullah, Aziz, Erol, Erdal, Emrah ve Yunus Bozkuş un babaları, Mehmet Emin Şimşek, Yaşar Sarıkaya, Murat Bozkuş, Hasan Bozkuş, Bayram Karakuş 'un amcaları, Karaelbistan mahallesi eşrafından Dursun Çoban’ın dayısı Sıddık Bozkuş vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim'i Çiçek mahallesi Kendi hanesinde okunacaktır.
Cenazesi 29 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazına müteakiben Elbistan Çiçek mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınarak Çiçek Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 532 408 28 51 oğlu Emrah Bozkuş, 0 535 507 24 70 oğlu Ergün Bozkuş