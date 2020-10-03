Sezai Şahin 65 yaşında

Çiçek Mahallesinden merhum Mustafa ve Fadime Şahin'in oğlu; merhum Suat, Sebahattin, Cemil, Fırat, Hülya ve Mahperiz kardeşlerin abileri, Ümüs Şahin'in eşi, Suat, Mert, Fadime kardeşlerin babaları, Sezai Şahin muzdarip olduğu hastalıktan dolayı vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen Çiçek caminde 3 Ekim 2020 Cumartesi öğlen namazına müteakiben Çiçek Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Çiçek Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Kardeşi Fırat Şahin 0545 738 51 88

Kardeşi Sebahattin Şahin 0533 150 60 12

Amcaoğlu Sabrettin Şahin 0544 824 54 88