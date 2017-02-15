İkizpınar Domolar Köyü'nden Mehmet - Elif Kartal ailesinin oğlu, Cennet ve Fadime Kartal’ın eşi, merhum Aligül Kartal, Besey Kartal ve Hani Özdemir'in kardeşi, Almanya'da ikamet eden Mustafa, Hasan, Hanzey, Fatoş, Hatice, Yıldız, İsminaz ve İnşaat Mühendisi Derviş Kartal'ın babası, Şeyho Kartal, vefat etmiştir.
Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden alınarak İkizpınar Domolar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Meteoroloji yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 546 646 46 56 oğlu İnşaat Mühendisi Derviş Kartal.