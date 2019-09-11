Aslen Palavar Mahallesinden olup Esentepe Mahallesinde ikamet eden merhum Koca Bekir’in oğlu, Ramazan Kavak, Zeynep, Habibe, Songül kardeşlerin ağabeyi, Fatma Kavak’ın eşi, Cuma , Yasin, Bahar, Fadime, Lemanur kardeşlerin babaları Şeyh Hamit Kavak vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecktir.
Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi İkiz Kulelerde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 538 468 35 53 yeğeni Bekir Kavak,
0 544 805 99 56 Yeğeni Gökhan Kavak,
0 546 213 56 46 Yusuf Yılmaz.