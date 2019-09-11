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Şeyh Hamit Kavak

Şeyh Hamit Kavak

Şeyh Hamit Kavak
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Aslen Palavar Mahallesinden olup Esentepe Mahallesinde ikamet eden merhum Koca Bekir’in oğlu, Ramazan Kavak, Zeynep, Habibe, Songül kardeşlerin ağabeyi, Fatma Kavak’ın eşi, Cuma , Yasin, Bahar, Fadime, Lemanur kardeşlerin babaları Şeyh Hamit Kavak vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecktir.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesi İkiz Kulelerde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 538 468 35 53 yeğeni Bekir Kavak,

0 544 805 99 56 Yeğeni Gökhan Kavak,

0 546 213  56 46 Yusuf Yılmaz.



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