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Şevki ŞAHİN

Şevki ŞAHİN
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 Çatova Mahaalesinden olup Kızılcaoba Mahallesinde ikamet eden merhum Abbas ve Fatma Şahin'in oğlu, Abbas, Nedim,Metin,Cemal ve Fatma kardeşlerin babaları; Murat,Kadir,Mehmet ,Mikail,Adil,Murtaza ve Kemal, Himmet, Ahmet, Mehmet ve Recep'in amcaları; Mevlüt Ahmet, Osman,Yusuf ve Yakup'un dayıları "PANCARCI ŞAVGI" olarak bilinen Şevki Şahin vefat etmiştir.Cenazesi 2 Ocak 2021 günü İkindi namazına müteakip Gariplik Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığı'na defn edilecektir.

Yerel Manşetler
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