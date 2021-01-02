Çatova Mahaalesinden olup Kızılcaoba Mahallesinde ikamet eden merhum Abbas ve Fatma Şahin'in oğlu, Abbas, Nedim,Metin,Cemal ve Fatma kardeşlerin babaları; Murat,Kadir,Mehmet ,Mikail,Adil,Murtaza ve Kemal, Himmet, Ahmet, Mehmet ve Recep'in amcaları; Mevlüt Ahmet, Osman,Yusuf ve Yakup'un dayıları "PANCARCI ŞAVGI" olarak bilinen Şevki Şahin vefat etmiştir.Cenazesi 2 Ocak 2021 günü İkindi namazına müteakip Gariplik Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığı'na defn edilecektir.
Şevki ŞAHİN
02 Ocak 2021 Cumartesi 10:06
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