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Şevket Özcan

Şevket Özcan
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Şevket Özcan 

Güblüce köyünden Merhum Derviş Mehmet'in oğlu, Merhum Mehmet Özdemir'in damadı, Sanayi esnaflarından marangoz Sıktı Özcan, Demir Doğramacı Mehmet Özcan, Bedir Özcan, Öğretmen Abdullah Özcan, Bakkal esnafı Yusuf Özcan, Saniye Boynueğri ve Emine Meydanaçar kardeşlerin babaları, Ömer Meydanaçar ve Fahri Boynueğri'nin kayınbabaları, Şevket ÖZCAN vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Nisan Cumartesi Günü Öğle Namazına mütakip Güblüce köyü camii'de kılınarak Güblüce köyü mezarlığına defnedilecektir.

Allah rahmet eylesin.

Taziye için telefonlar.:

Sıtkı ÖZCAN: 0541 393 20 41

Bedir ÖZCAN: 0542 644 77 81

Mehmet ÖZCAN: 0535 739 65 18

Abdullah ÖZCAN: 0505 294 85 74

Yusuf ÖZCAN: 0543 424 15 37

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